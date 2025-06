Africa Express a Ostia Antica Festival

Preparati a un viaggio sonoro senza confini: Africa Express arriva a Ostia Antica, portando con sé 20 anni di alleanze musicali globali. Martedì 8 luglio, il palco del Teatro Romano si trasformerà in un crocevia di culture e talenti, offrendo un’esperienza unica e indimenticabile. Non perdere questa occasione esclusiva di vivere la musica come ponte tra mondi diversi. Un evento che promette di lasciarti senza fiato e di celebrare la diversità come valore universale.

Ostia Antica Festival ospita martedì 8 luglio Africa Express, il collettivo musicale internazionale che da quasi vent’anni unisce artisti da tutto il mondo in una celebrazione della diversità culturale. Per la prima volta in Italia sul palco del Teatro Romano di Ostia e unica data italiana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

AFRICA EXPRESS 8 luglio 2025, Teatro Romano di Ostia Antica Per la prima volta in assoluto in Italia, arriva Africa Express: il collettivo musicale internazionale che unisce artisti e sonorità da tutto il mondo in uno show travolgente. Un concerto irripetibile, in

