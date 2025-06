Afragola Don Battaglia al meeting per Martina Carbonaro | L?amore non è possesso

Afragola e don Battaglia si sono uniti nel commovente meeting dedicato a Martina Carbonaro, dove il cardinale ha condiviso il significato profondo dell’amore e della perdita. «Non è stato facile scrivere l’omelia per i funerali di Martina», ha confessato, ma con parole piene di speranza e conforto, ha espresso il valore del ricordo e della fede. Un momento toccante che invita a riflettere sul vero senso dell’amore, oltre ogni possesso.

«Non è stato facile, scrivere l?omelia per i funerali di Martina Carbonaro», l?esordio del cardinale Domenico Battaglia.

Fissata la data dei funerali di Martina Carbonaro. Li celebrerà il cardinale Battaglia - Domani, 4 giugno 2025, la comunità di Afragola si riunirà per dare l’ultimo saluto a Martina Carbonaro, vittima di un tragico femminicidio.

Femminicidio Martina Carbonaro, in parrocchia ad Afragola assemblea pubblica in suo ricordo - L'incontro è volto, spiegano gli organizzatori, a "unire istituzioni civili, realtà educative, comunità ecclesiali e territorio nella costruzione di una nuova cultura della prevenzione, fondata sul ri ...