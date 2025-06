Affitti in Toscana Prato la più cara Carrara guida i rincari

In Toscana, gli affitti stanno aumentando a dismisura, rendendo difficile la vita delle famiglie. Secondo lo studio del Servizio lavoro, coesione e territorio Uil, i canoni sono ormai sproporzionati rispetto ai salari, creando un divario che richiede interventi concreti. È fondamentale trovare risposte per garantire un equilibrio tra costi abitativi e capacità di spesa, affinché nessuno sia lasciato indietro in questa difficile sfida economica.

Lo studio del Servizio lavoro, coesione e territorio Uil. Il sindacato: "Canoni sproporzionati ai salari, servono risorse per le famiglie".

affitti - toscana - prato

