In Toscana, il peso degli affitti sulle famiglie supera il 25% del budget, un dato che evidenzia una crescente crisi abitativa. Con città come Firenze che registrano aumenti del +9% dal 2023, è urgente intervenire. Per questo, la UIL propone l'istituzione di un tavolo regionale dedicato alle risorse familiari e a una nuova Erp, affinché ogni famiglia possa trovare un tetto dignitoso e accessibile.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Affitti, Fantappiè (UIL): “Pesano per più di un quarto del budget familiare. Serve un tavolo regionale per le risorse alle famiglie e per una nuova Erp” Il leader UIL Toscana: “In Toscana tutte le città sopra la media nazionale tranne Massa, Carrara ed Arezzo. A Firenze +9% dal 2023” Come si legge nello studio effettuato dalla UIL nazionale, tutte le città toscane si attestano sopra la media nazionale di 757 euro, escluso Massa (700), Carrara (688) ed Arezzo (613). I canoni sono alti e continuano ad aumentare: a Firenze (940 euro) abbiamo avuto una crescita del 9,1% del costo medio mensile tra il II semestre del 2023 e quello del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it