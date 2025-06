Affido familiare storie di inclusione Testimonianze e un incontro

Scopri un mondo di speranza e solidarietà con l’evento "Conosciamo l’affido", un’occasione unica per approfondire il valore dell’affido familiare attraverso testimonianze e incontri coinvolgenti. Un momento dedicato a riflettere sull'importanza di contribuire al benessere dei bambini e delle famiglie, promuovendo inclusione e comunità. Non mancare: oggi alle 18 presso la sede di Slow Food a Podenzana, unisciti a noi per condividere storie di cuore e scoprire come fare la differenza.

Un incontro alla scoperta di un mondo. Si intitola ‘Conosciamo l’affido’ l’evento organizzato per informarsi, riflettere e condividere un tema così importante come l’ affido familiare. Appuntamento oggi dalle 18 nella sede di Slow food a Podenzana. Prima i saluti istituzionali con interventi di Daniela Giovannacci, presidentessa Fidapa sezione Lunigiana e Alessio Bocconi di Slow food Lunigiana. Alle 18.30 la presentazione del progetto ‘Famiglie che aiutano famiglie’, a cura di Francesca Ferdani, assistente sociale Asl Toscana nord ovest, Sds Lunigiana e Miriamo Montano, educatrice professionale della Cooperativa Lindbergh. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affido familiare, storie di inclusione. Testimonianze e un incontro

