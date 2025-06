Affidamento diretto e biglietti di viaggio | il MIT chiarisce come calcolare l’importo stimato

Nel complesso scenario delle norme sugli acquisti pubblici, le scuole affrontano frequentemente dubbi interpretativi che richiedono chiarimenti ufficiali. Recentemente, il MIT ha fornito indicazioni fondamentali su come calcolare l’importo stimato per affidamenti diretti riguardanti i biglietti di viaggio, garantendo trasparenza e conformità normativa. Scopriamo insieme le novità essenziali per gestire al meglio queste spese e assicurare una corretta tracciabilità degli acquisti.

Nel panorama della gestione degli acquisti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le scuole si trovano spesso a dover chiarire dubbi interpretativi sulla corretta applicazione delle norme. È il caso del quesito posto da un istituto scolastico al Servizio Supporto Giuridico in merito alla tracciabilità degli acquisti di biglietti di viaggio e al calcolo del . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Viaggi d'istruzione: il Ministero dei Trasporti chiarisce il calcolo degli appalti per agenzie. Nel valore stimato vanno inclusi anche i biglietti, non solo il compenso dell'agenzia di viaggio; Viaggi di istruzione, scambi e stage linguistici sopra 140 mila euro; Perché la Corte dei Conti indaga sulla Regione Lazio: spese pazze a Osaka tra cravatte e foulard.

