Affettività senza tabù a Lucca più di mille studenti si sono rivolti all’Asl

Lucca, 27 giugno 2025 – Nel 2024 circa la metà degli adolescenti della Piana di Lucca si è rivolta al Consultorio giovani. Questo significa che il 45,21 per cento di ragazze e ragazzi residenti nel territorio di età compresa tra i 14 e i 24 anni – cui si devono sommare, dopo la riorganizzazione strutturale che ha anticipato l’età minima di ingresso, anche i tredicenni – ha sentito il bisogno di parlare con un’equipe professionista per sciogliere i nodi della vita sessuale e affettiva, per essere ascoltata o per avere una parola di conforto. Da qui, dunque, l’efficacia dei progetti portati avanti nelle scuole secondarie di primo grado dalle operatrici dell’Unità funzionale consultoriale e dal personale dell’Educazione e promozione alla salute dell’Asl Toscana nord ovest, che hanno coinvolto 35 classi per un totale di circa mille studenti interessati. 🔗 Leggi su Lanazione.it