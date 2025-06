Affari Tuoi Alessio stravolto per nonna Lucia | Il mio sogno

Prepariamoci a un'altra emozionante puntata di Affari Tuoi, dove il destino prende forma tra strategie e colpi di scena. L’emozione è palpabile: Alessio, stravolto per nonna Lucia, si prepara a sfidare la fortuna in una sfida che promette suspense e sorrisi. Con Stefano De Martino alla guida, questa stagione sta lasciando il segno, consolidando un legame unico con il pubblico. E ora, senza ulteriori indugi, scopriamo cosa riserva questa nuova sfida…

Ancora qui, altro giro e altra puntata di Affari Tuoi. Ma ancora per poco: vi parliamo dell'emissione di giovedì 26 giugno, terzultima della strepitosa stagione condotta da Stefano De Martino su Rai 1. Strepitosa in termini di share, certo, ma anche e soprattutto in termini di empatia con il pubblico: il primo anno del post-Amadeus non si è chiuso alla grande, ma alla grandissima. Tant'è veniamo alla partita. In gioco, a misurarsi con la sorte e con il Dottore, c'è Alessio, 33 anni, originario di Cusano Milanino, in Lombardia, alle porte di Milano, il comune che diede i natali a Giovanni Trapattoni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it