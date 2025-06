Affari tuoi 2025-2026 confermato Stefano De Martino alla guida | quando torna in tv il gioco dei pacchi?

Il ritorno di Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi per le stagioni 2025-2026 è ormai ufficiale, confermando il suo ruolo di protagonista nel cuore dei telespettatori. Con i successi della passata edizione, il conduttore si prepara a sorprendere ancora una volta con il celebre gioco dei pacchi, rafforzando la sua presenza tra i volti più amati della tv italiana. La nuova avventura sta per cominciare: siete pronti a scoprire cosa riserverà questa stagione?

Sarà ancora Stefano De Martino a condurre Affari Tuoi. L’annuncio ufficiale – arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 20252026 – non ha colto quasi nessuno di sorpresa, visti i grandi successi che il conduttore televisivo aveva già fatto registrare nella passata edizione. Stefano De Martino torna con Affari Tuoi 2025-2026. “Squadra che vince non si cambia” e Stefano De Martino si è rivelato, già nella scorsa stagione, la scelta vincente per la conduzione di Affari Tuoi. Con uno share che ha spesso sfiorato il 30%, il gioco dei pacchi si è confermato un programma che non teme rivali nell’access prime time. 🔗 Leggi su Superguidatv.it