Afa 21 città bollino rosso nel weekend

Il weekend si preannuncia rovente su tutta l’Italia, con ben 21 città sotto bollino rosso per le alte temperature. Le ondate di calore si intensificano, mettendo a dura prova cittadini e turisti. È il momento di prendere le giuste precauzioni e restare aggiornati sui rischi. Scopriamo insieme come affrontare al meglio questa estate infuocata.

18.50 Weekend da bollino rosso per il caldo in tutta Italia. Oggi sono 13 le città con allerta massima per le ondate di calore. Domani, sabato, saliranno a 17: sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. Domenica se ne aggiungeranno altre 4: Catania, Civitavecchia, Rieti, Viterbo. In alcune località le temperature toccheranno i 40 gradi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it