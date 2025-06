AEW | Tensione tra Christian Cage e MVP nel backstage di Collision

aew tensione tra christian cage e mvp nel backstage di collision. Christian Cage non si è trattenuto durante un segmento nel backstage nell’episodio del 26 giugno di AEW Collision, quando si è trovato faccia a faccia con MVP. Il momento più scioccante è arrivato quando Christian ha fatto riferimento al passato criminale di MVP, lasciando il pubblico senza parole. Tutto è iniziato mentre Christian, affiancato con orgoglio da Nick Wayne, dichiarava apertamente di puntare ai titoli di coppia AEW. A quel punto, la tensione è scoppiata, portando a uno scontro che ha lasciato tutti senza

Christian Cage non si è trattenuto durante un segmento nel backstage nell'episodio del 26 giugno di AEW Collision, quando si è trovato faccia a faccia con MVP. Il momento più scioccante è arrivato quando Christian ha fatto riferimento al passato criminale di MVP, lasciando il pubblico senza parole. Tutto è iniziato mentre Christian, affiancato con orgoglio da Nick Wayne, dichiarava apertamente di puntare ai titoli di coppia AEW. A quel punto è intervenuto MVP, con un tono inizialmente pacato, ma lo scambio è rapidamente degenerato. MVP ha cercato di mantenere i toni civili, riconoscendo i meriti di Christian come campione di coppia e il potenziale di Wayne, ma ha messo in dubbio che fossero pronti per affrontare The Hurt Syndicate: "Un debutto davvero impressionante.

