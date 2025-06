AEW | Ricochet si unisce ai Gates of Agony?

aew Ricochet sorprende tutti unendosi ai Gates of Agony, segnando una svolta inaspettata nella sua carriera e riscaldando gli animi dei fan. Dopo settimane di indizi e ipotesi, l'asso ha fatto il suo ingresso in modo spettacolare, lasciando spazio a nuovi scenari e alleanze potenti. La domanda ora è: cosa ci riserverà questa nuova collaborazione? Restate con noi per scoprire come evolverà questa avventura nel mondo dell’offerta.

Sembra che la ricerca di Ricochet per una nuova fazione sia finalmente giunta al termine e il modo in cui tutto è accaduto durante Collision ha fatto sollevare piĂą di un sopracciglio tra i fan. Dopo settimane di indizi in cui lasciava intendere di essere alla ricerca di talenti disposti a tutto pur di raggiungere l'obiettivo, Ricochet potrebbe aver fatto la sua mossa con l'aiuto di alleati pericolosi. Nell'episodio di Collision  andato in onda il 26 giugno, la AEW ha mostrato un filmato in cui AR Fox affrontava Ricochet nel parcheggio. Fox era visibilmente frustrato per essere stato abbandonato dal collega: "Dai, mi hai lasciato lì", gli ha detto.