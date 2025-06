AEW | All In Texas batte ogni record nordamericano non-WWE

AEW All In: Texas sta riscrivendo la storia del wrestling nordamericano, superando ogni aspettativa con numeri da record e una passione travolgente. A meno di tre settimane dall’evento, il pay-per-view al Globe Life Field di Arlington ha già raggiunto 2,5 milioni di incasso, dimostrando che il nuovo protagonista del wrestling non è più solo la WWE. La passione dei fan si prepara a scrivere un capitolo epico che cambierà per sempre il panorama sportivo.

A meno di tre settimane dall'evento, AEW All In: Texas ha già stabilito due record nordamericani storici per eventi wrestling non organizzati dalla WWE, con un terzo primato ormai a portata di mano. I numeri da record del Globe Life Field. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter di questa settimana, il pay-per-view di sabato 12 luglio al Globe Life Field di Arlington ha già raggiunto un incasso di 2,5 milioni di dollari con 19.000 biglietti venduti, stabilendo contemporaneamente il record nordamericano non- WWE sia per biglietti venduti che per l'incasso. Questi numeri hanno già superato il precedente primato detenuto da AEW x NJPW Forbidden Door di Toronto del giugno 2023, che aveva generato 1,25 milioni di dollari di incassi.

