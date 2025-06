AEW | Alex Windsor è ufficialmente All Elite ritorno con contratto e nuove ambizioni

Alex Windsor è tornata a far parlare di sé nel mondo della AEW, questa volta con un contratto ufficiale e nuove ambizioni. Durante Collision del 26 giugno, la britannica ha ribadito il suo desiderio di eccellere e di lasciare il segno nel panorama internazionale. Con una determinazione contagiosa, Windsor si prepara a conquistare il cuore dei fan e a riscrivere le regole della sua carriera. La sua storia sta per entrare in una nuova entusiasmante fase...

Alex Windsor è ufficialmente tornata in AEW, e stavolta fa sul serio. Durante l’episodio di Collision andato in onda il 26 giugno, la AEW ha confermato che Windsor ha firmato un contratto con la compagnia, dopo aver fatto in passato alcune apparizioni senza un accordo ufficiale. Durante la puntata è stato trasmesso un video in cui la lottatrice britannica si è mostrata determinata, dichiarando apertamente di voler diventare una delle migliori nella divisione femminile.. @HailWindsor RETURNS to AEW! Watch #AEWCollision on TNT & MAX pic.twitter.comOxYfQnDf6m — All Elite Wrestling (@AEW) June 27, 2025 Subito dopo il video, Tony Schiavone ha annunciato che Alex Windsor è ora ufficialmente All Elite. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net