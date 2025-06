Aethina Tumida il parassita che mette a rischio la frutta e il miele | Rischio in Campania

Aethina tumida, il parassita proveniente dall’Africa subsahariana, minaccia la frutta e il miele in Campania. La sua diffusione nell’Italia meridionale ha suscitato allarme, poiché mette a repentaglio le coltivazioni e la produzione locale. L’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno (IZSM) monitora con attenzione questa pericolosa invasione. Scopriamo insieme quali misure si stanno adottando per contenere il rischio e proteggere il nostro patrimonio agricolo.

Parassita originario dell’Africa subsahariana, Aethina Tumida è al centro dell’attenzione da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM). Si tratta di un parassita che oramai si è diffuso nell’Italia meridionale, divenendo una minaccia per la produzione del miele e la coltivazione della frutta. “Rischio in Campania” – Interpellato da Fanpage.it, l’IZSM ha parlato del rischio che . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: rischio - parassita - aethina - tumida

Allarme in Campania per il parassita africano, l’Istituto Zooprofilattico: “Rischio elevato di diffusione” - In Campania si alza il livello di guardia: il parassita africano Aethina tumida, noto come coleottero che attacca le api, minaccia gli alveari con un rischio di diffusione elevato.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM) ha acceso un focus sull'Aethina Tumida, un parassita originario dell’Africa subsahariana, che negli ultimi anni si è diffuso anche nell'Italia meridionale “In Campania la principale preoccupazione p Vai su Facebook

Che cos'è il parassita africano Aethina Tumida: Contamina il miele e prolifera sulla frutta, rischio in Campania; Allarme in Campania per il parassita africano, l'Istituto Zooprofilattico: Rischio elevato di diffusione; Il parassita che minaccia le api italiane.

Che cos’è il parassita africano Aethina Tumida: “Contamina il miele e prolifera sulla frutta, rischio in Campania” - it: “In Campania la principale preoccupazione per l’Aethina tumida riguarda gli apiari e la produzione di miele. Riporta fanpage.it

Aethina Tumida, il parassita che mette a rischio la frutta e il miele: “Rischio in Campania” - Parassita originario dell'Africa subsahariana, Aethina Tumida è al centro dell'attenzione da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del ... Secondo dailynews24.it