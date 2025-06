Aeroporto di Ampugnano | Serve un confronto aperto

L’aeroporto di Ampugnano è al centro di un acceso confronto che non accenna a placarsi. Dopo le dichiarazioni del Sindaco Gugliotti e dell’ex Direttore della ex CRAS, si è aggiunta la posizione di Tuscany Camp, alimentando ulteriormente il dibattito. La questione, complessa e intrisa di interessi istituzionali, si intreccia con temi vitali per la comunità e l’economia locale. Ma quali saranno le future mosse e le conseguenze di queste tensioni?

Per l’aereoporto di Ampugnano non c’è tregua. Dopo il Sindaco Gugliotti e l’ex Direttore della ex CRAS, si è schierato Tuscany Camp. E’ l’ultimo escamotage che fa il paio con la sdemanializzazione in capo alla Regione che, accettabile a prima vista, appare valida, se e con la compartecipazione di Enac. Pier Paolo Fiorenzani, ex assessore comunale scrive:"Equivarrebbe, altrimenti, a consegnare l’area sdemanializzata al Comune di Sovicille: il post-demanio potrebbe essere il provvidenziale“cavallo di troia” per una successiva “contrattazione positiva” nell’imminente campagna elettorale regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aeroporto di Ampugnano: "Serve un confronto aperto"

