Aeroporto Canova 237 passeggeri fermati | intercettati oltre 550mila euro in contanti

All'aeroporto "Antonio Canova" di Treviso, l'attenzione alle normative e alla sicurezza è più alta che mai. In soli dodici mesi, 237 passeggeri sono stati fermati e controllati, con sequestri record di oltre 550.000 euro in contanti. I controlli congiunti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza hanno rafforzato la vigilanza, dimostrando un impegno costante nella lotta all’evasione e al traffico illecito. La lotta contro il crimine si intensifica, proteggendo cittadini e economia.

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di finanza di Treviso hanno presentato oggi, 27 giugno, il bilancio dei controlli congiunti svolti nell'ultimo anno all'aeroporto "Antonio Canova". In dodici mesi sono stati 237 i passeggeri fermati con significative. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

