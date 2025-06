Aeroporto | Biasi Lega Da commissione è emerso nessun declassamento

Durante la seduta della III Commissione regionale Attività produttive, presieduta da Armando Biasi (Lega), è emerso che l’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova non subirà declassamenti, ma sarà soggetto a una razionalizzazione operativa. Questa decisione rassicura gli operatori locali e i cittadini, sottolineando un impegno concreto per il futuro dello scalo ligure. Un passo in avanti che evidenzia l’attenzione delle istituzioni alle esigenze del territorio e del settore aeronautico.

