Aeroporto Barboni FI | Bene le presenze ora avanti col piano regionale La sinistra mantenga le promesse

I primi dati sulle presenze turistiche di quest’anno a Rimini evidenziano un trend positivo, con un aumento delle visite straniere e una crescita generale che fa ben sperare. Antonio Barboni, coordinatore provinciale di Forza Italia, sottolinea l’importanza di mantenere le promesse della sinistra e di portare avanti il piano regionale con determinazione. Ora più che mai, è fondamentale consolidare questo successo e garantire un futuro prospero per il settore turistico locale.

Criticità sul fronte degli italiani, bene la quota straniera. È un andazzo, quello che concerne il fronte turistico, che a Rimini si registra ormai da qualche anno, e su cui si esprime anche Antonio Barboni, coordinatore provinciale di Forza Italia. “I primi dati sulle presenze turistiche di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: barboni - bene - presenze - aeroporto

Aeroporto, Barboni (FI): "Bene le presenze, ora avanti col piano regionale. La sinistra mantenga le promesse" - Antonio Barboni (FI): "Ben venga un piano regionale degli aeroporti, come più volte annunciato dal presidente De Pascale, purché sia un piano di sviluppo serio e non il solito tentativo di dare conten ... Come scrive riminitoday.it

Barboni Forza Italia: l’aeroporto Fellini, motore del turismo straniero: Rimini chiede il suo spazio nel piano regionale” - I primi dati sulle presenze turistiche di questa stagione, indicano qualche criticità per quan ... Si legge su chiamamicitta.it