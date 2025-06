Aeronautica Militare al Secondo Gruppo formati i nuovi tecnici elettrauto

L'Aeronautica Militare si impegna costantemente a rafforzare le competenze del suo personale, e il secondo gruppo di manutenzione autoveicoli non fa eccezione. Recentemente, ha formato dieci nuovi tecnici elettrauto attraverso un intenso corso di tre settimane, coinvolgendo militari e civili provenienti da diversi reparti. Questa iniziativa sottolinea l'attenzione dell'istituzione verso l'eccellenza e la preparazione. Scopri come queste nuove figure contribuiscono a mantenere alta la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeronautiche.

Il Secondo gruppo Manutenzione autoveicoli dell'Aeronautica Militare ha formato altro personale militare impegnato in uno specifico corso per elettrauto. L'attività istruttiva, durata tre settimane, ha interessato dieci tra militari e personale civile, provenienti da vari reparti dell'Aeronautica.

