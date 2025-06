Adzic Juve si prospetta un’annata in prestito per il montenegrino | un top club della Serie B lo ha messo nel mirino! Ecco come stanno le cose

Adzic, talento montenegrino della Juventus, potrebbe presto lasciare il club in prestito per una nuova sfida in Serie B. Un top team si è infatti fatto avanti, pronti a mettere le mani su questo promettente fantasista. La sessione di mercato si prospetta ricca di opportunità e cambiamenti, e Adzic potrebbe essere uno dei protagonisti di questo mercato dinamico e pieno di sorprese. Resta da vedere come evolveranno le cose nelle prossime settimane.

Adzic Juve, si prospetta un prestito in Serie B: un top club lo ha messo nel mirino! La situazione allo stato attuale delle cose. Il calciomercato Juve potrebbe annoverare anche operazioni di cabotaggio relativamente “minore” nel corso di questa sessione estiva. Anche la Juventus Next Gen potrebbe perdere dei pezzi pregiati, ormai pronti a spiccare il volo. È questo il caso di Vasilije Adzic. Il fantasista montenegrino, classe 2006, è entrato nelle mire dell’alta Serie B. In particolare sul giovane calciatore bianconero è forte il pressing del Palermo di Pippo Inzaghi, che lo avrebbe messo nel mirino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Adzic Juve, si prospetta un’annata in prestito per il montenegrino: un top club della Serie B lo ha messo nel mirino! Ecco come stanno le cose

