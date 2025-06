Adescava minori su Snapchat e li spingeva a compiere atti sessuali online | arrestato 43enne

Una vicenda sconvolgente che mette in luce i rischi del mondo digitale. La polizia di Catania ha arrestato un 43enne accusato di adescamento di minori su Snapchat, portandoli a compiere atti sessuali online. Questa operazione dimostra la necessitĂ di maggiore attenzione e tutela dei giovani nei social media. Le indagini continuano per fare luce su tutti gli aspetti di questa grave vicenda.

La polizia, con il coordinamento della Procura distrettuale di Catania, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne, residente in provincia di Viterbo indagato per i reati di adescamento di minori nonchĂ© produzione e detenzione di pornografia minorile.