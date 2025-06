Adescava giovani sui social | giustiziato Takahiro Shiraishi il ‘Twitter Killer’ giapponese

La drammatica vicenda di Takahiro Shiraishi, conosciuto come il “Twitter Killer”, ha scosso il Giappone e il mondo intero. Riconosciuto colpevole di aver adescato, ucciso e smembrato nove giovani tra il 2017 e il 2018, la sua condanna a morte rappresenta un inquietante esempio delle insidie dei social network. Un tragico monito sulla necessità di vigilare e proteggere le nostre comunità online, affinché simili orrori non si ripetano.

È stata eseguita in Giappone la condanna a morte di Takahiro Shiraishi, soprannominato dalla stampa internazionale il “Twitter Killer”. L’uomo era stato riconosciuto colpevole dell’omicidio e dello smembramento di nove giovani, per lo più donne, adescate sui social network tra agosto e ottobre del 2017. Shiraishi, 33 anni, era stato arrestato il 31 ottobre 2017 nel suo appartamento di Zama, nella prefettura di Kanagawa, dopo che la polizia aveva avviato un’indagine sulla scomparsa di una giovane donna. L’inchiesta portò a una scoperta agghiacciante: all’interno dell’abitazione furono rinvenuti resti umani appartenenti a nove persone, nascosti in contenitori refrigerati e scatole per attrezzi. 🔗 Leggi su Cultweb.it