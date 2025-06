Adesca decine di bimbi in chat arrestato viterbese | Gli ha fatto compiere atti sessuali

Un grave episodio scuote la provincia di Viterbo, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato per aver adescato decine di bambini in chat, inducendoli a compiere atti sessuali. La polizia, coordinata dalla procura di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questo caso evidenzia l’importanza di vigilare e proteggere i minori online, affinché episodi simili non si ripetano.

La polizia, con il coordinamento della procura distrettuale di Catania, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 43enne residente in provincia di Viterbo, indagato per i reati di adescamento di minori nonché produzione e detenzione di pornografia minorile. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: adesca - decine - bimbi - chat

