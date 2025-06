Adesca bimbe di 9 e 10 anni in rete e chiede loro video sessualmente espliciti | arrestato un 44enne

Un grave caso di pedofilia online ha portato all'arresto di un uomo di 44 anni nella provincia di Viterbo, accusato di adescare minorenni e produrre materiale pedopornografico. Le indagini, scaturite dalla denuncia di genitori preoccupati, rivelano un pericolo concreto per i pi√Ļ giovani. √ą fondamentale restare vigili e informati per proteggere i nostri figli. Continua a leggere.

Avrebbe¬†adescato diversi minorenni in rete e prodotto materiale pedopornografico. Per questo nei confronti di un uomo di 44 anni, residente nella provincia di Viterbo, √® stata disposta dal giudice per le indagini preliminari di¬†Catania un misura cautelare in carcere. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori di due vittime, bimbe di 9 e 10 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

