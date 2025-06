Addio Gabriele momento di preghiera a Bordonaro per la morte del diciassettenne

In un momento di profonda commozione, la comunità di Bordonaro si riunirà domani alle 18:30 nella Chiesa Santa Maria delle Grazie per un breve ma significativo momento di preghiera in ricordo di Gabriele Cavò, il ragazzo di 17 anni tragicamente scomparso. Questa cerimonia sarà un’occasione per onorare la sua memoria e condividere il dolore di tutti coloro che lo amavano. La data dei funerali sarà comunicata appena possibile.

In attesa che venga fissata la data dei funerali Bordonaro si raccoglierà domani alle 18,30 in preghiera. Sarà ricordato così Gabriele Cavò, il 17enne morto nella notte in un incidente stradale in via Garibaldi a ridosso di via Cicala. Nella Chiesa Santa Maria delle Grazie a Bordonaro il momento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: bordonaro - gabriele - momento - preghiera

Messina, nel giorno della festa Bordonaro si stringe alla famiglia Arigò - Al posto dei botti, ad annunciare l’uscita della Madonna delle Grazie dalla chiesa matrice di Bordonaro, c’è stato un lungo momento di preghiera seguito dal suono delle campane. Come scrive messina.gazzettadelsud.it

Boccadirio, un momento di preghiera - MSN - Gabriele Muccino al The Space per presentare il film Fino alla fine: “Parla dell’importanza delle scelte ... Segnala msn.com