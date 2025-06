Addio alla carta d’identità cartacea tra un anno non sarà più valida | a Bergamo ce ne sono ancora 23mila

Tra meno di un anno, la carta d’identità cartacea di Bergamo diventerà un ricordo: dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per l’espatrio. Un passaggio cruciale verso la modernizzazione dei documenti, con il Comune di Bergamo in prima linea, rilasciando circa 24mila Carte di identità elettroniche all’anno. È arrivato il momento di prepararsi alla rivoluzione digitale: e voi siete pronti a fare il grande salto?

Bergamo. La deadline dista poco più di un anno. A partire dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea, quella pieghevole rimasta per decenni il principale documento di riconoscimento per migliaia di bergamaschi, cesserà di essere valida per l’espatrio e dovrà essere sostituita con quella elettronica ( Cie ). Nella transizione verso la Cie, il Comune di Bergamo è uno dei più all’avanguardia in Italia: ogni anno ne rilascia circa 24mila unità e dal 2022 permette la sostituzione del vecchio documento con la sua evoluzione senza attendere la scadenza dopo aver prenotato un appuntamento nell’ufficio centrale di Bergamo Facile o in una delle sedi decentrate, da Celadina a Città Alta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Addio alla carta d’identità cartacea, tra un anno non sarà più valida: a Bergamo ce ne sono ancora 23mila

