Addio ad Angelo De Luca | pioniere e voce storica delle radio brindisine

Addio ad Angelo De Luca, pioniere e voce storica delle radio brindisine, un uomo che ha saputo raccontare con passione e dedizione la sua città. La sua voce ha accompagnato generazioni, diventando simbolo di Brindisi e della sua anima. Si è spento all’età di 67 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. La sua memoria vivrà per sempre attraverso i ricordi e le storie che ci ha regalato.

BRINDISI – La sua è stata una delle voci storiche delle radio brindisine. Si è spento all'età di 67 anni, al culmine di una malattia, Angelo De Luca. Dipendente della Brindisi Multiservizi, da anni accoglieva i turisti presso il tempio di San Giovanni al sepolcro. Conosceva ogni segreto del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

