Addio a Night Spirit il cane poliziotto che salvò 6 persone nel crollo del Ponte Morandi

Addio a Night Spirit, il coraggioso cane poliziotto che ha salvato sei vite tra le macerie del Ponte Morandi. Questo fiero pastore australiano, con la sua pettorina "Polizia", si è distinto durante il drammatico crollo del 14 agosto 2018, diventando simbolo di speranza e dedizione. Dopo 14 anni di servizio, ci lascia un eroe silenzioso: il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti noi, testimonianza di altruismo e coraggio senza tempo.

Era un pastore australiano, fiero della sua pettorina con su scritto “Polizia”, e molti lo ricordano tra le macerie del Ponte Morandi, mentre cerca i sopravvissuti al crollo del 14 agosto 2018. Si chiamava Night Spirit ed è morto a 14 anni, come comunicato dalla questura di Genova. Durante i soccorsi dopo il crollo del ponte, aveva trovato sei persone ferite ma ancora vive, ricevendo come ricompensa solo una carezza dalla sua conduttrice ispettrice Laura Bisio. Era un gran lavoratore: era stato premiato piĂą volte per i suoi soccorsi, ma sembrava preferire l’approvazione della sua inseparabile conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it