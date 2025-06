Addio a Lalo Schifrin il compositore di Mission | Impossible | morto a 93 anni a Los Angeles

Addio a Lalo Schifrin, il genio argentino che ha rivoluzionato le colonne sonore di Hollywood e oltre. Compositore di capolavori indimenticabili come la musica di Mission Impossible, si è spento a 93 anni a Los Angeles a causa di complicazioni legate alla polmonite. La sua eredità artistica vivrà per sempre, ispirando generazioni di musicisti e appassionati di cinema in tutto il mondo. La sua musica rimarrà per sempre un’icona senza tempo.

Lalo Schifrin è morto a 93 anni a Los Angeles a causa di complicazioni legate alla polmonite. Il celebre compositore argentino, autore di alcune tra le colonne sonore più iconiche del cinema e della televisione, si è spento circondato dall'affetto della sua famiglia, che ha annunciato la notizia ai media statunitensi. Nato a Buenos Aires il 21 giugno 1932, Lalo Schifrin (all'anagrafe Boris Claudio Schifrin) era figlio del primo violino dell'Orchestra Filarmonica della capitale argentina. Dopo gli studi classici e un amore giovanile per il jazz americano – musica considerata all'epoca "immorale" – è diventato uno dei compositori più versatili del Novecento, fondendo elementi classici, jazz, latini e orchestrali in uno stile unico e riconoscibile.

