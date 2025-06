Addio a Kylie Page star del cinema per adulti trovata morta a 28 anni | lutto nell’industria

Il mondo del cinema per adulti piange la scomparsa di Kylie Page, star amata e talentuosa, trovata senza vita a soli 28 anni a Los Angeles. La sua prematura perdita colpisce profondamente fans e colleghi, lasciando un vuoto incolmabile nell'industria. Mentre si attendono ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso, il ricordo di Kylie come professionista brillante e persona speciale resterà vivo nei cuori di tutti coloro che l'hanno conosciuta.

Kylie Page, icona del cinema per adulti, trovata morta a Los Angeles: aveva 28 anni. LOS ANGELES – È stata confermata la morte della popolare attrice del cinema per adulti Kylie Page, trovata senza vita a soli 28 anni mercoledì 25 giugno a Los Angeles. La notizia è stata riportata da AVN (Adult Video News) e successivamente confermata dal medico legale della contea di Los Angeles, che ha avviato indagini sulle cause del decesso, attualmente ancora da accertare. Il cordoglio dell’industria e dei fan. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti da fan, colleghi e aziende con cui Kylie aveva collaborato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio a Kylie Page, star del cinema per adulti trovata morta a 28 anni: lutto nell’industria

In questa notizia si parla di: kylie - page - cinema - adulti

«Lavoravo con le galline per 8 euro all'ora, ora come modella di Onlyfans ne guadagno più di 10mila a settiman; Addio a Kylie Page, star del cinema per adulti trovata morta a 28 anni: lutto nell’industria; XXX - Il piu grande film per adulti di tutti i tempi, cast e trama del film.