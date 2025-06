Addio a Carlo Pariani | il sindacalista è morto dopo una caduta in bici a Lonate Pozzolo

Addio a Carlo Pariani, il sindacalista e militante appassionato che ci lascia prematuramente a 72 anni. La sua passione per la bicicletta si è trasformata in un tragico incidente lungo la discesa della Statale 527, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo conosceva. La comunità di Lonate Pozzolo piange la sua scomparsa, ricordandolo come un esempio di dedizione e lotta per i diritti. La sua vita, pur interrotta troppo presto, continuerà a ispirare molti.

Varese, 27 giugno 2025 – Non ce l’ha fatta Carlo Pariani, 72 anni, rimasto vittima di una caduta in bicicletta lungo la discesa della Statale 527, in direzione del ponte di Oleggio. Il tragico episodio è avvenuto nella giornata di mercoledì 26 giugno. Secondo una prima ricostruzione, Pariani avrebbe accusato un malore mentre era in sella alla sua bici, perdendo il controllo del mezzo e finendo fuori strada. Soccorso in codice rosso e trasportato d'urgenza all’ospedale di Busto Arsizio, le sue condizioni sono apparse da subito critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico, il 72enne è deceduto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Addio a Carlo Pariani: il sindacalista è morto dopo una caduta in bici a Lonate Pozzolo

