Ad Avellino la presentazione del libro Andreotti Craxi e Moro visti dalla CIA

Non perdere l’occasione di immergerti nei retroscena più nascosti della storia italiana con la presentazione del libro di Raffaele Romano, "Andreotti, Craxi e Moro visti dalla CIA". Oggi, venerdì 27 giugno 2025 alle 18:00, presso il Mondadori Book Store di Avellino in Corso Vittorio Emanuele, un evento imperdibile che svelerà i segreti dietro le figure che hanno plasmato il nostro Paese. A moderare il dibattito sarà Pasquale Luca Nacca, presidente dell'associazione "Insieme per...".

