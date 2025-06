Ad Apricena Dimora Camilla ospita la prima rassegna di musica ‘Jazz Young Musicians’

Ad Apricena si accende la scena musicale con la prima edizione di ‘Jazz Young Musicians’, un evento imperdibile dedicato ai talenti emergenti del jazz. Dal 12 luglio all’1 agosto, presso Dimora Camilla, i giovani musicisti si esibiranno in serate ricche di passione e talento. Un’occasione unica per apprezzare la freschezza e l’energia della nuova generazione jazzistica, che promette di sorprendere e incantare il pubblico locale e non solo.

Ad Apricena c’è la prima rassegna di musica ‘Jazz Young Musicians’. L’appuntamento è nei giorni 12, 18 e 26 luglio, e l’1 agosto alle 22.30 presso ‘Dimora Camilla’. La rassegna ‘Jazz Young Musicians’ nasce da un’idea della cooperativa ‘Apulia Arte e Sapori’ in collaborazione con Matteo Bianchi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

