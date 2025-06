Ad Affari Tuoi Antonio detto Il Presidente non si arrende | Credo nel destino e torna a casa con le tasche piene

Antonio Mansueto, conosciuto come il Presidente, incarna la determinazione e la fede nel destino che lo spingono a non arrendersi mai. Nella puntata di Affari Tuoi del 27 giugno, dimostra ancora una volta che la tenacia può trasformare le sfide in grandi vittorie. La sua storia è un esempio di coraggio: scopri come questa avventura lo porta a tornare a casa con le tasche piene e un sorriso di soddisfazione.

Antonio Mansueto, soprannominato Il Presidente, è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 27 giugno.

Antonio Mansueto è il pacchista della Regione Puglia di Affari Tuoi. È entrato a far parte del programma il 2 giugno 2025 Sono diventate ormai note e molto attese le gag con il conduttore Stefano De Martino che lo ha soprannominato "Il Presidente".

