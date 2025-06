Active News quattro anni tra cultura comunità e positività nel sud est Milano

Active News compie quattro anni di impegno nel cuore del Sud-Est Milano, raccontando con passione e dedizione le storie di una comunità vibrante. Dal suo nascere, nel giugno 2021, ha promosso cultura, solidarietà e partecipazione, diventando un punto di riferimento per il territorio. Ora, è tempo di riflettere sui successi raggiunti e sui progetti futuri, perché la missione di questa testata è ancora più forte: notizie che rafforzano il senso di comunità e positività.

È tempo di bilanci per Active News, la testata giornalistica locale no?profit nata per valorizzare il tessuto culturale e sociale del Sud?Est Milano. Fondata nel giugno 2021 dall’associazione Assieme APS, registrata presso il Tribunale di Milano con autorizzazione n.?204 del 12 novembre 2021, la testata ha chiuso il suo quarto anno di attività con un bilancio ricco di iniziative, reportage e intenti solidali. Una missione chiara: notizie costruttive, non cronaca nera. Fin dagli esordi, Active News ha scelto una linea editoriale in controtendenza rispetto alla cronaca tradizionale: abbracciare una visione positiva del territorio, puntare su cultura, eventi, enogastronomia e storie di comunità, evitando la cronaca nera e politica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Active News, quattro anni tra cultura, comunità e positività nel sud est Milano

