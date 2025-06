Acrobazie su quattro ruote con lo Stuntman show Monster Truck

Preparati a vivere un'esperienza ad alto impatto con le acrobazie mozzafiato dello stuntman show monster truck! Dal 26 al 30 giugno, il parcheggio accanto al Palapanini di Modena si trasformerà nel palcoscenico di emozioni forti, dove auto rugose e performance spettacolari ti lasceranno senza fiato. Non perdere l’occasione di scoprire un mondo di adrenalina e spettacolo che ti coinvolgerà fino all’ultimo secondo.

Dal 26 al 30 giugno il parcheggio accanto al Palapanini di Modena è preso d'assalto dalle incredibili macchine dello "Stuntman show Monster truck". Auto, sport e spettacolo la faranno da padrona allo Stuntman Show con una nuova edizione dove le emozioni saranno forti, merito delle performance. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Casa della Batteria Monza. Tony Dark Eyes · Gorilla. La casa della batteria c'è stata e tu? Cosa aspetti? Sino a domenica puoi seguire gli Stunt Drivers Team Fans Club per la tappa monzese del loro "Stuntman Show Monster Truck"! Dal 23 maggio, all'8 giugn Vai su Facebook

