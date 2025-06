Acquisto record e Gyokeres in Serie A | game over Juve

Viktor Gyokeres, l’attaccante svedese dall’eccezionale rendimento con lo Sporting, è ora al centro di un vortice di rumors e desideri da parte di grandi club. Dopo una stagione da 97 gol e 28 assist in 102 partite, il suo nome si fa sempre più insistente nel mirino di Serie A e Premier League. Con un futuro ancora tutto da scrivere, il suo prossimo capitolo potrebbe essere decisivo per la sua carriera e per i sogni di chi lo segue da vicino.

Sogno dei bianconeri e della Premier, l'attaccante svedese ha una nuova pretendente in Italia Dopo 97 gol e 28 assist in 102 presenze con la maglia dello Sporting Clube de Portugal, Viktor Gyokeres è pronto a spiccare il volo verso palcoscenici più prestigiosi. Arrivato alla rottura con i lusitani dopo che la dirigenza ha negato l'esistenza di un patto che avrebbe consentito la cessione del bomber a 60 milioni di euro più bonus, l'attaccante svedese continua ad essere uno dei nomi più contesi sul mercato europeo.

