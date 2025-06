Acqua un’estate più serena Renai | Ottimismo per i dati ma raccomando l’uso attento

L’estate si avvicina e Siena si prepara ad accogliere turisti e visitatori con grande entusiasmo e fiducia. Il presidente di AdF, Roberto Renai, esprime ottimismo per i dati positivi, sottolineando l’importanza di un uso responsabile dell’acqua. Con un occhio attento alla risorsa idrica, la città si impegna a vivere una stagione estiva serena e sostenibile, garantendo un equilibrio tra accoglienza e rispetto per l’ambiente. È fondamentale...

SIENA "I dati ci consentono di guardare all’estate con ottimismo e siamo pronti ad accogliere nel nostro meraviglioso territorio turisti e visitatori, nonché ad affrontare quella che per noi è storicamente la stagione più impegnativa". Così il presidente di AdF Roberto Renai, che comunque invita "come sempre a fare un uso attento e consapevole della risorsa idrica, senza sprecarla o utilizzarla impropriamente". Parole che accompagnano il punto di AdF sulla disponibilità della risorsa idrica sul territorio servito. Le precipitazioni primaverili sono state superiori a quelle del 2024 e "la disponibilità di risorsa idrica – si osserva nella nota di AdF – è leggermente maggiore rispetto allo scorso anno: la dorsale Fiora ha una portata pressoché stazionaria, mentre le dorsali Arbure e Vivo ne fanno registrare una maggiore in confronto al 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it