ACI Pistoia e i suoi soci al fianco dei più fragili

ne è esempio ACI Pistoia e i suoi soci, che con passione e dedizione si impegnano al fianco dei più fragili. In un mondo che corre veloce, il loro impegno dimostra che ogni gesto di solidarietà può fare la differenza, contribuendo a costruire una società più inclusiva e solidale per tutti.

Viviamo in un mondo sempre più frenetico, in cui spesso si rischia di dimenticare chi ha più bisogno. Eppure, esiste una rete invisibile ma fortissima di associazioni e realtà sociali che ogni giorno si impegnano per offrire inclusione e opportunità di socializzazione a giovani con disabilità o in situazioni di disagio. Queste organizzazioni rappresentano un faro di speranza e un punto di riferimento importante per molte famiglie. Ne è profondamente convinta l’Automobile Club Pistoia, già da molti anni inestimabile fucina di progetti ed iniziative tese ad aiutare chi opera nel sociale. L’ultimo esempio che si orienta in tal senso è il Progetto “Caro Socio, anche quest’anno l’omaggio l’hai fatto Tu”, promosso da ACI Pistoia per l’anno 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it