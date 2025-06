Acf rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 di Mariagiulia Tuteri e Sofia Lorieri due veterane della formazione amaranto

ACF Arezzo prosegue con determinazione il suo percorso di crescita, confermando due pilastri fondamentali del team: Mariagiulia Tuteri e Sofia Lorieri. Le veterane amaranto, simbolo di passione e dedizione, hanno rinnovato il loro impegno fino al 2026, rafforzando la volontà del club di puntare sulla continuità e sui valori di esperienza. È un segnale chiaro di ambizione, che rafforza il legame tra giocatrici e tifosi e prepara un futuro ricco di sfide entusiasmanti.

Arezzo, 27 giugno 2025 – ACF Arezzo è lieta di annunciare il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 di Mariagiulia Tuteri e Sofia Lorieri, due veterane della formazione amaranto. Difensore classe 1997, Tuteri è uno dei pilastri della retroguardia amaranto, con cui milita dalla stagione 202021. Nonostante uno stop forzato l'abbia costretta a terminare anticipatamente l'ultima stagione, il difensore è scesa in campo per 22 gare nell'ultima annata, indossando anche la fascia da capitano in alcune occasioni. In cinque stagioni ha registrato complessivamente 116 presenze con la maglia amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026 di Mariagiulia Tuteri e Sofia Lorieri, due veterane della formazione amaranto

