Acer Bergonzi e Cavanna all’assemblea di Federcasa

Acer Bergonzi e Cavanna alza il sipario sull'assemblea di Federcasa, un momento cruciale per il settore abitativo nazionale. Piacenza si fa portavoce di un impegno più ampio, che supera i confini provinciali per contribuire a un dialogo più ricco e condiviso. Questa occasione rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile e inclusivo, confermando l'importanza del confronto tra le realtà locali e nazionali. È questa una sfida da affrontare insieme, per costruire un domani migliore.

Il presidente di Acer Piacenza Marco Bergonzi e il direttore generale Stefano Cavanna sono ad Ancona per partecipare all'assemblea nazionale di Federcasa per l'approvazione del Bilancio consuntivo 2024. «E' questa una occasione importante per uscire, ancora una volta, dai confini provinciali. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

