Accordo totale per la cessione il Napoli dice addio ad un calciatore | è già atteso in città

Il Napoli si prepara a salutare un volto noto, con l’accordo di cessione ormai definito e atteso da tempo. Dopo intense trattative, il club azzurro chiude un capitolo importante, dando il via a un’estate di cambiamenti. La partenza di questo calciatore rappresenta un momento cruciale per la rosa e i piani futuri della squadra. La sua addio segna un nuovo inizio, e l’ambiente è pronto ad accogliere le novità che arriveranno.

Il Napoli si appresta a salutare un noto calciatore. Nelle ultime ore, è stata concordata la cessione dopo alcuni giorni di trattative. Sono giorni caldi in casa Napoli. Il club azzurro, oltre agli acquisti, sta lavorando anche sulle possibili cessioni. Una in particolare è stata confermata nelle ultime ore, con un noto giocatore che lascerà la Campania. L'accordo tra le dirigenza è pressoché definitivo, motivo per il quale il protagonista è già atteso in città. Rafa Marin lascia il Napoli: accordo totale con il Villarreal. L'esperienza di Rafa Marin con la maglia del Napoli è giunta ai titoli di coda.

Il difensore spagnolo è ormai ai saluti: l'accordo col Villarreal sembra totale, il difensore ex Alavès saluterà Napoli dopo appena una sola stagione e tanti dubbi su quello che stato il suo impiego in azzurro

