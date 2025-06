Accessibility act | le persone interessate i diritti e i doveri L’infografica

L’European Accessibility Act, in vigore dal 28 giugno 2025, segna un passo fondamentale verso un’Europa più inclusiva, stabilendo diritti e doveri per rendere prodotti e servizi accessibili a tutti. Questa direttiva mira a eliminare le barriere, facilitando la vita quotidiana delle persone con disabilità e promuovendo un mercato unico più equo. Scopri di più sull’infografica dedicata e come questa normativa influenzerà il nostro futuro.

Entra in vigore il 28 giugno 2025 lo European Accessibility Act, una Direttiva dell’Unione Europea che stabilisce requisiti di accessibilità per una serie di prodotti e servizi, tra cui terminali di pagamento, computer e sistemi operativi, smartphone, servizi bancari, e-book e commercio elettronico. L’obiettivo della Direttiva è creare un mercato unico europeo senza barriere, facilitando la vita quotidiana delle persone con disabilità. L’EAA non solo migliorerà la vita delle persone con disabilità, ma avrà anche un impatto significativo sul mercato e sulle imprese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Accessibility act: le persone interessate, i diritti e i doveri. L’infografica

In questa notizia si parla di: persone - accessibility - interessate - diritti

Il nuovo diritto di accesso ai dati alla luce del Data Act. Da strumento di protezione della persona a leva di equilibrio del mercato.; Guida alla Disability Card per cittadini disabili con invalidità o Legge 104.

A Ginevra un evento sui diritti culturali delle persone con disabilità, focus su tecnologie digitali - La creazione di un gruppo di lavoro internazionale, coordinato dall'Heritage International Institute (HII) con base a Roma, sull'accessibilità e la partecipazione al patrimonio culturale delle persone ... Secondo ansa.it

Trasporto aereo – Diritti delle persone a mobilità ridotta - 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, parzialmente in vigore dal 26 luglio ... Da vita.it