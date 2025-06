Accessibilità digitale la nuova frontiera dell’innovazione | i settori che cambieranno di più nei prossimi anni

L'accessibilità digitale sta diventando la vera frontiera dell’innovazione, aprendo nuove opportunità e sfide per tutti i settori. Mentre le grandi piattaforme globali navigano tra geopolitica e algoritmi, l’Europa si impegna a guidare il cambiamento con regole che promuovono inclusione, equità e accessibilità. Per scoprire come queste novità trasformeranno il nostro futuro, abbiamo intervistato Amit Borsok di AccessiWay, una voce chiave in questa rivoluzione digitale.

Mentre le grandi piattaforme globali si muovono su equilibri geopolitici, algoritmi e concentrazioni industriali, l'Europa prova a riscrivere le regole dell'innovazione introducendo parametri trasversali come inclusione, equità e accessibilità. Per esplorare le ricadute concrete dell' Accessibility Act, abbiamo intervistato Amit Borsok, CEO e co-fondatore di AccessiWay, una delle voci più attive e influenti nel panorama europeo in materia di accessibilità digitale. In questa conversazione affrontiamo i nodi critici e le opportunità strategiche aperte dal nuovo quadro normativo: dal rapporto tra conformità e innovazione, ai rischi di sottovalutazione del tema, fino alla visione di lungo periodo per imprese, pubbliche amministrazioni e stakeholder finanziari.

