Accertamento disabilità | basta l’invio del certificato medico introduttivo per attivare il procedimento

L'Inps rende più semplice l’accertamento della disabilità: ora basta inviare online il certificato medico introduttivo per avviare automaticamente il procedimento. Nessuna fila, nessuna complicazione, solo procedure più snelle e accessibili. Questa innovazione segna un passo avanti importante verso una gestione più efficace e immediata delle pratiche di disabilità. Scopri come questa novità può semplificare la tua richiesta e favorire un percorso più rapido e trasparente.

Sui canali social l'Inps ricorda che le procedure per l’accertamento della condizione di disabilità sono state semplificate. La novità principale consiste nell’eliminazione della necessità di presentare separatamente la domanda amministrativa: è infatti sufficiente trasmettere per via telematica il certificato medico introduttivo per attivare automaticamente il procedimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it