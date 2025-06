Accadde oggi | 27 giugno il grande disastro aereo di Ustica

Il 27 giugno di trentatré anni fa, il cielo di Ustica si tinse di tragedia: un volo dell’Itavia scomparve nel nulla, lasciando dietro di sé un mistero ancora irrisolto. A bordo, ottantuno vite, tra cui undici bambini, furono inghiottite dalle acque del Mar Tirreno, segnando un ricordo indelebile nella memoria collettiva italiana. Ricordare questa data significa onorare le vittime e tornare a riflettere sulle sfide della verità e della giustizia.

A bordo c'erano ottantuno persone, tra cui undici bambini e due neonati. Furono recuperate solo trentotto salme Un volo DC-9 dell'Itavia decollato da Bologna alle 20:02 del 27 giugno 1980, diretto a Palermo, si inabissò nelle acque del Mar Tirreno durante il viaggio.

