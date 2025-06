Abusi sulle allieve chiesto il giudizio immediato per un allenatore di volley di Modena

Un caso che scuote il mondo dello sport giovanile: la procura di Bologna ha chiesto il giudizio immediato per un allenatore di volley di Modena, accusato di gravissimi reati contro minori. La sua lunga inchiesta, supportata da numerose testimonianze e prove, mette in luce l’importanza di proteggere i nostri giovani atleti e garantire un ambiente sicuro. La giustizia farà il suo corso, ma il messaggio è chiaro: nessuno è al di sopra della legge.

La procura di Bologna ha chiesto il giudizio immediato, con udienza fissata per ottobre, nei confronti dell’allenatore di pallavolo under 14 accusato di violenza sessuale nei confronti di minore aggravata e pornografia minorile. Da aprile l’uomo, 38enne di Modena, era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. I carabinieri hanno raccolto diversi elementi ritenuti indizianti dagli inquirenti. Oltre le testimonianze delle ragazze coinvolte, al momento tre allieve che attraverso i propri genitori hanno presentato denuncia, ci sarebbero centinaia di messaggi e foto compromettenti, a sfondo pedopornografico, trovate nei dispositivi dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Abusi sulle allieve”, chiesto il giudizio immediato per un allenatore di volley di Modena

