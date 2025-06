Abusi su una dodicenne | Mia figlia era sotto choc Lui | Sono innocente

Un dramma che scuote una comunità e mette in luce l'importanza di ascoltare e proteggere i più vulnerabili. La testimonianza di questa madre ci ricorda quanto sia fondamentale affrontare con serietà e determinazione casi di abuso, affinché il diritto e la giustizia prevalgano. In un contesto in cui ogni voce conta, la nostra attenzione deve essere puntata sulla tutela dei diritti e sulla lotta contro ogni forma di violenza.

Bologna, 27 giugno 2025 – “Appena arrivata a casa, mia figlia è scoppiata a piangere. Era sotto choc. È riuscita a dirmi che un uomo l’aveva toccata in ascensore. E poi mi ha raccontato tutto. Sono stati giorni difficili, ma adesso sta un po’ meglio. Quando abbiamo saputo che l’avevano preso, abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Chissà però per quanto tempo lo terranno dentro”. Sono le parole della mamma della d odicenne abusata in ascensore, nel suo condominio, il 4 giugno scorso. Per quei fatti è stato arrestato dai carabinieri della stazione Indipendenza un trentatreenne italiano (incensurato) su richiesta del pm Marco Imperato, e ora si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi su una dodicenne: “Mia figlia era sotto choc”. Lui: “Sono innocente”

In questa notizia si parla di: sono - dodicenne - figlia - sotto

Partenze che profumano di libertà! Nicoletta e sua figlia di 16 anni sono arrivate da Torino per vivere insieme l’avventura del Cammino nel Tigullio tra Monti, Mare e Borghi . Un’esperienza madre-figlia indimenticabile sotto il cielo azzurro ligure Insie Vai su Facebook

Abusi su una dodicenne: ??????“Mia figlia era sotto choc”. Lui: “Sono innocente”; Obbligano la figlia di 8 anni a saltare sul trampolino, sotto il sole, senza cibo né acqua. La bambina muore d; Abusi sessuali sulla figlia della compagna dodicenne.

Abusi su una dodicenne: “Mia figlia era sotto choc”. Lui: “Sono innocente” - La mamma della vittima: “La toccava e le diceva di stare zitta, ora giustizia” ... Si legge su msn.com

Dodicenne sfregiata a Napoli: «Mia figlia sotto choc, sognava solo di vivere come persona libera» - Il Mattino - Dodicenne sfregiata a Napoli: «Mia figlia sotto choc, sognava solo di vivere come persona libera» di Melina Chiapparino Articolo riservato agli abbonati premium ... Riporta ilmattino.it