Abusi e maltrattamenti | 175 casi in un anno

Un piccolo gesto, carico di significato, pu√≤ cambiare la percezione di chi, in pochi istanti, ha visto crollare ogni certezza. √ą lo spirito che anima il progetto dei Lions Club della Toscana, che ieri ha fatto tappa al San Donato con la consegna di un kit di prima necessit√† destinato alle vittime di violenza. Una dotazione pensata per chi giunge al Pronto Soccorso in condizioni di vulnerabilit√† estrema, spesso senza poter fare ritorno a casa e senza nemmeno un cambio d‚Äôabito. Il progetto, sostenuto dalla rete Codice Rosa dell‚ÄôAsl, √® promosso dal Distretto Lions 108 Toscana e coinvolge tutti i presidi ospedalieri dell‚Äôarea vasta. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Abusi e maltrattamenti: 175 casi in un anno

In questa notizia si parla di: abusi - maltrattamenti - casi - anno

